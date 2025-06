Europei Under 21 Italia-Slovacchia 1-0

L’Italia Under 21 si conferma protagonista all’Europeo in Slovacchia, conquistando con anticipo il pass per i quarti di finale. La vittoria contro la Slovacchia, grazie a un gol di Gnonto nel primo tempo, illumina il cammino degli azzurrini verso il sogno europeo. La partita è stata un mix di tenacia e talento, con momenti di tensione e spettacolo che hanno emozionato i tifosi. Ora, l’obiettivo è proseguire questa straordinaria avventura…

23.14 L'Italia è già ai quarti nell'Europeo under 21 in Slovacchia.A Trnava,gli azzurrini battono 1-0 i padroni di casa e si qualificano con un turno d'anticipo. Al 7' l'Italia è in vantaggio. Casadei ruba palla e serve Gnonto che in allungo gli restituisce palla: il centrocampista granata controlla, entra in area e supera il portiere slovacco con un bel diagonale. Nella ripresa la Slovacchia ci prova. Brividi su un cross di Mario Sauer su cui il fratello Leo non arriva di un soffio.Nel finale la parata di Desplanches salva gli azzurrini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: italia - slovacchia - under - europei

Italia Under 21 verso gli Europei in Slovacchia, martedì il raduno: c'è anche il "palermitano" Desplanches - Martedì in Slovacchia, l’Italia Under 21 si prepara per la fase finale degli Europei, con il raduno a pochi giorni.

PARATA SENSAZIONALE CHE VALE LA QUALIFICAZIONE AL TURNO SUCCESSIVO ? L'Italia vince 1-0 contro la Slovacchia e si assicura l'accesso ai quarti di finale degli Europei Under 21 Così come contro la Romania, dove parò un calcio di rigore, Vai su Facebook

Europei Under21, Slovacchia-Italia 0-1 dopo i primi 45'. Di Cesare Casadei la rete del vantaggio azzurro al 7' #U21EURO Segui la diretta streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/calcio-campionato-europeo-maschile-under-21-2025-s Vai su X

Italia - Slovacchia Europei Under 21 2025: orario e dove vedere la partita · Calcio oggi; Calcio: Europei Under 21 2025 - Gol di Casadei, Slovacchia - Italia 0-1 - Video; Slovacchia-Italia Under 21 0-1, pagelle e tabellino: Casadei vale i quarti, Azzurrini avanti agli Europei.

Italia Under 21 ai quarti degli Europei: Slovacchia battuta, Casadei e Desplanches decisivi

Secondo fanpage.it: Ora sarà decisiva la partita contro la Spagna per definire il primo posto e la prossima avversaria.