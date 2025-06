Europei Under-21 Italia ai quarti Battuta la Slovacchia 1-0 con Casadei

Gli Europei Under-21 si infiammano a Trnava, dove l'Italia conquista una vittoria fondamentale contro la Slovacchia grazie alla rete decisiva di Casadei al settimo minuto. Un successo che, nonostante le difficoltà nel finale, spalanca le porte ai quarti di finale, alimentando sogni e ambizioni azzurre. Un risultato che dimostra come, anche nelle sfide più dure, il calcio italiano continui a sorprendere e entusiasmare.

Trnava (Slovacchia), 14 giugno 2025 - Allo Stadio Antona Malatinskeho di Trnava si gioca Slovacchia-Italia, match valido per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei Under-21. Vincono gli azzurrini grazie alla rete firmata al 7' da Casadei in una delle poche occasioni confezionate: la sofferenza non manca, soprattutto nel finale (miracolosa la parata di Desplanches sul colpo di testa di Nebyla ), ma la qualificazione ai quarti di finale con un turno di anticipo è realtà . Con la Spagna, a sua volta già certa del pass per la fase successiva, martedì 17 giugno la Nazionale di Nunziata si giocherà la vetta del girone, con le condizioni fisiche di Baldanzi, uscito malconcio, da verificare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei Under-21, Italia ai quarti. Battuta la Slovacchia 1-0 con Casadei

