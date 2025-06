Europei U21 Slovacchia-Italia 0-1 | decide Casadei azzurrini ai quarti

Un'altra vittoria convincente per gli Azzurrini agli Europei Under 21: grazie al gol di Casadei nei primi minuti, l'Italia batte la Slovacchia e si assicura il passaggio ai quarti con una partita d’anticipo. La squadra di Nunziata dimostra grinta e determinazione, confermando il suo ruolo da protagonista nel torneo. Il cammino verso il titolo è sempre più deciso: ora, si prospettano sfide entusiasmanti.

(Adnkronos) – Dopo la vittoria all'esordio contro la Romania, l'Italia si impone 1-0 sulla Slovacchia e accede ai quarti degli Europei Under 21 con un turno d'anticipo. Gli azzurrini di Nunziata si impongono contro i padroni di casa grazie al gol di Casadei, che dopo 7' sblocca la gara, vantaggio che poi gli azzurrini sono .

Italia Under 21 ai quarti degli Europei: Slovacchia battuta, Casadei e Desplanches decisivi

Lo riporta fanpage.it: Ora sarà decisiva la partita contro la Spagna per definire il primo posto e la prossima avversaria.