Europei U21 l' Italia batte la Slovacchia con il gol di Casadei e vola ai quarti di finale

Gli Europei U21 regalano emozioni a non finire: l’Italia di Casadei vola ai quarti di finale grazie a una vittoria stretta contro la Slovacchia. Con un gol decisivo al 7' della prima frazione, gli azzurrini mostrano spirito e determinazione. La sfida è stata combattuta, ma alla fine il trionfo premia la squadra che ha creduto fino in fondo. Ora, il cammino verso la conquista del titolo si fa sempre più avvincente…

Slovacchia - Italia 0-1 Marcatore: 7' pt Casadei Slovacchia (4-3-3): Belko 6; Kopasec 6, Jakubko 5.5, Obert 6, Javorcek 6; Rigo 6, Nebyla 5.5, M. Sauer 6 (21' st Gajdos 6); Marcelli 6 (12' st Kapralik 6.5), Suslov 6.5, L. Sauer 6 (37' st Holly sv). In panchina: Danko, Fruhwald, Mielke, Svidersky, Cerepkai, Sikula, Ujlaki, Jambor, Gazi. Allenatore: Kentos 5.5. Italia (4-3-2-1): Desplanches 7; Zanotti.

Italia Under 21 verso gli Europei in Slovacchia, martedì il raduno: c'è anche il "palermitano" Desplanches - Martedì in Slovacchia, l’Italia Under 21 si prepara per la fase finale degli Europei, con il raduno a pochi giorni.

