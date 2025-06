Europei scherma 2025 oggi | orari 14 giugno tv streaming italiani in gara

Oggi a Genova si apre ufficialmente l’edizione 2025 degli Europei di scherma, un evento atteso con trepidazione dagli appassionati italiani. La prima giornata regala emozioni con le prove individuali di fioretto femminile e sciabola maschile, dove i nostri campioni sono pronti a mettere in campo tutta la loro abilità e determinazione. Scopri gli orari, la tv e lo streaming per non perdere neanche un colpo di questa emozionante sfida!

Si alza ufficialmente il sipario sugli Europei di scherma 2025 a Genova. Una prima giornata dove verranno assegnate le medaglie nelle prove individuali di fioretto femminile e sciabola maschile. C’è chiaramente grande attesa in casa Italia, visto che le fiorettiste (Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino, Alice Volpi) partono tutte con l’obiettivo di vincere e anche tra gli sciabolatori (Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Dario Cavaliere) ci sono le possibilità di salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Nel fioretto pesa sicuramente l’assenza di Martina Favaretto, bloccata da un infortunio muscolare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei scherma 2025 oggi: orari 14 giugno, tv, streaming, italiani in gara

In questa notizia si parla di: europei - scherma - orari - giugno

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

Domani Sabato 14 Giugno alle ore 18 allo Stadio Marco Tomaselli di Pian del Lago a Caltanissetta Vai su Facebook

Europei di Scherma Genova 2025: programma, orari, i convocati e dove vedere le gare in diretta; Genova ospita i Campionati Europei di Scherma: tante stelle in arrivo al Palasport; Liguria 2025: arrivano a Genova gli Europei di Scherma con gli Azzurri protagonisti delle Olimpiadi.

Europei di scherma Genova 2025: programma, orari, i convocati e come guardare le gare in diretta - Da sabato 14 a giovedì 19 giugno, Genova ospiterà i Campionati europei di scherma 2025 che assegneranno sei titoli individuali e sei titoli a squadre. Si legge su olympics.com

Europei di scherma, aprono gli individuali di fioretto femminile e sciabola maschile con lo show dei Kataklò: il primo giorno - E proprio la sciabola maschile, capitanata dal vicecampione europeo a Basilea, Luca Curatoli, sarà protagonista del primo giorno di sfide individuali. Segnala ilsecoloxix.it

Il Secolo XIX ti porta agli Europei di scherma: come partecipare al contest, il programma e gli eventi gratuiti - In palio ogni giorno 15 coppie di biglietti per chi seguirà i nostri profili social e lascerà sotto al post (su Instagram, Facebook e TikTok) i commenti più ... Lo riporta ilsecoloxix.it