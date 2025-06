Europei l’Italia Under 21 ai quarti di finale | decisiva la vittoria sulla Slovacchia

L’Italia Under 21 batte la Slovacchia e vola ai quarti di finale dell’Europeo in Slovacchia. Con un gol decisivo di Cesare Casadei al settimo minuto, gli Azzurri dimostrano carattere e talento, confermandosi tra le grandi del torneo. Dopo la vittoria all’esordio contro la Romania, questa vittoria cruciale permette alla Nazionale di Nunziata di proseguire il cammino verso la conquista del titolo europeo. La strada è ancora lunga, ma l’Italia si prepara a scrivere nuove pagine di gloria.

La Nazionale Under 21 vola agli ottavi di finale dell’europeo di categoria, in corso di svolgimento in Slovacchia. Gli Azzurri allenati da Carmine Nunziata hanno battuto per 1-0 i padroni di casa, con un gol al 7? del primo tempo del torinista Cesare Casadei. Dopo la vittoria all’esordio contro la Romania, la Nazionale stacca il pass per la fase finale grazie alla vittoria della Spagna sui romeni. Slovacchia-Italia, le formazioni delle due squadre. SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; M.Sauer (Gajdos 66?) Nebyla, Rigo; Marcelli (Kapralik 57?), Suslov, L. Sauer (Holly ’82). 🔗 Leggi su Lapresse.it