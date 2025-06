Europei di scherma Alice Volpi a Genova | Ora ho ritrovato la serenità | Il contest per vincere gli ingressi | Il calendario

Dopo le sfide e le ferite sociali, Alice Volpi torna a brillare agli Europei di scherma a Genova, ritrovando la serenità e il sogno olimpico. La campionessa, accompagnata dal fedele Daniele Garozzo, vicepresidente vicario della Federscherma, si prepara a scrivere una nuova pagina di successo. Partecipa al nostro contest per vincere gli ingressi e vivere da vicino questa emozionante avventura! Scopri il calendario e non perdere l’occasione di tifare Alice.

L’atleta sul palcoscenico delle Olimpiadi ha dovuto affrontare anche alcuni haters che via social l’hanno ferita. Oggi però torna in pedana più forte di prima, con una sua identità ben precisa. E al suo fianco c’è sempre il suo Daniele Garozzo, che oggi è vicepresidente vicario in Federscherma. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it