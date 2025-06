Europei di Scherma 2025 Batini conquista il bronzo nel fioretto individuale

Con determinazione e talento, Martina Batini si distingue agli Europei di Scherma 2025 a Genova, conquistando una meritatissima medaglia di bronzo nel fioretto individuale. Dopo un percorso ricco di emozioni e vittorie, l’atleta azzurra dimostra ancora una volta il suo valore e la sua tenacia. La sua performance incanta il pubblico e dà il via a un’edizione ricca di speranze e successi italiani. La sua conquista segna soltanto l’inizio di un torneo che promette grandi emozioni per l’Italia.

Genova, 14 giugno 2025 – Arriva la prima medaglia italiana dagli Europei di Scherma, in svolgimento a Genova. Martina Batini aggiunge uno splendido alloro in bacheca e mette al collo il bronzo. L’Azzurra ha fatto un ottimo percorso individuale. Ha eliminato la tedesca Anne Kleibrink per 15-9, ha superato successivamente l’ucraina Alina Ploziuk con il risultato di 15-13. E ha poi battuto la romena Rebeca Candescu per 15-17. In semifinale ha incontrato la britannica Carolina Stutchbury e ha perso per 15-12. Questa sconfitta ha consegnato, tuttavia, la medaglia del terzo posto, all’atleta tricolore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it