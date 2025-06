Europei 2025 di scherma a genova | date programmazione e come seguirli

Gli Europei di scherma 2025 a Genova promettono emozioni imperdibili, unendo passione e tecnica in un evento all'insegna dell'innovazione. Dal 14 giugno, il nuovo impianto del Padiglione Jean Nouvel ospiterà oltre 470 atleti provenienti da tutta Europa, offrendo uno spettacolo unico nel suo genere. Scopri le date, il programma dettagliato e come seguirli in diretta: questa grande rassegna sportiva è un appuntamento da non perdere!

Gli Europei di scherma 2025 rappresentano un evento di grande rilievo nel panorama sportivo internazionale, con una particolare attenzione rivolta alle competizioni che si svolgono in Italia. La manifestazione, che prende il via il 14 giugno, si svolge nel nuovo impianto del Padiglione Jean Nouvel a Genova, e coinvolge oltre 470 atleti provenienti da numerose federazioni europee. Questa edizione si distingue per la sua organizzazione innovativa e per il ricco palinsesto televisivo, sia in chiaro che a pagamento. Di seguito vengono analizzati i dettagli principali dell'evento, dagli aspetti logistici alla copertura mediatica.

