Europa sotto minaccia | allarme terrorismo dopo gli attacchi tra Israele e Iran

Europa sotto minaccia: allarme terrorismo dopo gli attacchi tra Israele e Iran. Il conflitto si espande oltre i confini mediorientali, aprendo un nuovo fronte di insidiosa minaccia internazionale. Le intelligence europee sono in stato di massima allerta, lavorando senza sosta per prevenire attentati contro obiettivi israeliani e non solo, su scala globale. La preoccupazione principale è che negli ambienti di...

Il conflitto esploso tra Israele e Iran non rischia solo di allargarsi sul piano militare a tutto il Medio Oriente, ma sta accendendo un secondo fronte ben più insidioso: quello del terrorismo internazionale. Le intelligence europee lavorano febbrilmente per prevenire possibili attentati contro obiettivi israeliani, non solo in patria ma anche in Europa, in Asia e in America Latina. La preoccupazione principale è quella che negli ambienti di sicurezza viene definita "risposta asimmetrica": una serie di attacchi a bassa intensità ma ad alto impatto, condotti fuori dal campo di battaglia. È già accaduto in passato e si teme possa succedere di nuovo.

