Estate Setina 2025 | a Sezze quattro mesi all’insegna di cultura e tradizione

L’estate Setina 2025 si prepara a conquistare il cuore di Sezze, un borgo ricco di storia e tradizione pronto a incantare residenti e visitatori con quattro mesi di cultura, musica e intrattenimento. Dal 14 giugno al 27 settembre, il paese si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto, offrendo eventi imperdibili e momenti di condivisione. Un’occasione unica per vivere un’estate indimenticabile all’insegna della tradizione e delle emozioni!

L'amministrazione comunale di Sezze, attraverso l'Assessorato alla Cultura, è lieta di annunciare l'arrivo dell'attesissima Estate Setina 2025, un evento che ogni anno trasforma il paese in un punto di riferimento per la cultura e l'intrattenimento nel cuore dei Monti Lepini. Un Palcoscenico a Cielo Aperto per Tutti. Dal 14 giugno al 27 settembre, Sezze diventerà un palcoscenico a cielo aperto, ospitando una serie di eventi gratuiti, pensati per coinvolgere ogni fascia d'età. Il programma dell' Estate Setina 2025 offrirà spettacoli, concerti, mostre, teatro, eventi gastronomici locali e molto altro ancora.

