Estate in città nessuna iniziativa per residenti e bambini

L'estate a Aversa si avvicina, ma sembra mancare una strategia chiara per coinvolgere residenti e bambini. Il gruppo La Politica che Serve, guidato da Mario De Michele, chiede trasparenza sulle iniziative previste dall'amministrazione comunale per rendere questa stagione memorabile e vivace. Una domanda semplice, che invita a riflettere sull'impegno reale verso la comunità locale e il benessere di tutti i suoi cittadini.

Il gruppo politico La Politica che Serve, rappresentato in consiglio comunale da Mario De Michele, chiede lumi sulle iniziative che l'amministrazione comunale intende mettere in campo per i cittadini che, per scelta o necessità , trascorreranno l'estate ad Aversa.

