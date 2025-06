Estate e sicurezza a Salerno Pessolano | Subito un presidio permanente della Polizia Municipale

L’estate a Salerno e Pessolano richiede interventi immediati per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori. La recente sparatoria in via Galloppo evidenzia un problema più ampio e urgente, che necessita di risposte concrete. È fondamentale un presidio permanente della polizia municipale per ristabilire la calma e rafforzare le misure di prevenzione. Solo così si potrà restituire serenità alla comunità e tutelare il patrimonio umano e culturale della città.

"La sparatoria avvenuta giovedì sera in via Galloppo a Torrione è soltanto la punta dell'iceberg di una situazione di insicurezza generale in cui versa l'intera città, dal centro alla zona orientale. Le Forze dell'Ordine fanno egregiamente il proprio lavoro, mentre gravi sono le carenze che si.

