Essere giovani persone trans in Uk oggi è un atto di resistenza | così stiamo perdendo umanità

Essere giovani e transgender nel Regno Unito oggi rappresenta un atto di ribellione contro una società che tenta di normalizzare o marginalizzare le identità diverse. Le recenti restrizioni sull'accesso ai sospensori della pubertà attraverso il sistema sanitario nazionale segnano un passo indietro nella tutela dei diritti umani. In questo contesto, la lotta per l’uguaglianza e il rispetto diventa ancora più urgente, perché la nostra umanità non può essere cancellata né normata: è un diritto fondamentale da difendere.

Nel Regno Unito, oggi, essere una persona giovane e transgender è diventato un atto di resistenza. La società ha deciso che la tua semplice esistenza, se sei una giovane persona transgender, è un problema da gestire, da discutere, da normare. Da qualche giorno non si può più accedere ai sospensori della pubertà se non attraverso il sistema sanitario nazionale. Questo vuol dire non potervi accedere per nulla, visto che il sistema sanitario britannico ha inserito i percorsi di affermazione di genere delle giovani persone transgender esclusivamente all’interno di studi di ricerca che però non sono stati ancora avviati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Essere giovani persone trans in Uk oggi è un atto di resistenza: così stiamo perdendo umanità

