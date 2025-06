Esposizione al sole le caratteristiche della pelle e la formazione e valutazione dei nevi

L’esposizione al sole è un rituale piacevole ma richiede attenzione, poiché la pelle e i nevi meritano una cura speciale. Conoscere le caratteristiche della propria pelle e saper riconoscere eventuali alterazioni dei nevi è fondamentale per prevenire rischi maggiori. In questo articolo, scopriremo come valutare autonomamente i segnali da non sottovalutare e l’importanza di visite periodiche presso lo specialista, per proteggere la nostra salute e il nostro benessere.

