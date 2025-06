Esegue interventi edili in un' abitazione e ruba a casa del fratello del datore di lavoro | denunciato il titolare della ditta

Un intervento edile in una tranquilla abitazione di Contrada San Michele si è trasformato in un episodio di cronaca quando il titolare della ditta incaricata è stato denunciato per aver sottratto oggetti dalla casa del fratello del cliente. Convinto di passare inosservato tra il via vai di mezzi e operai, ha tragicamente sottovalutato le indagini che hanno smascherato la sua condotta ilícita, dimostrando ancora una volta come la verità venga sempre a galla.

Svolge lavori edili in un'abitazione di contrada San Michele e ruba a casa del fratello di chi gli aveva commissionato gli interventi di manutenzione. Credeva verosimilmente di farla franca, visto il via vai di mezzi e operai da quell'area. È stato però smentito dall'attività investigativa dei.

