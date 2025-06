Escursionista rimane bloccato sul monte Amaro recuperato nella notte da Soccorso alpino e aeronautica militare

Un'appassionata escursione sul maestoso Monte Amaro si è trasformata in un'emozionante operazione di salvataggio nella notte tra il 13 e il 14 giugno. Grazie all'intervento tempestivo del soccorso alpino e dell’aeronautica militare, l’escursionista rimasto bloccato in quota è stato recuperato sano e salvo. Una dimostrazione di coraggio e professionalità che sottolinea l'importanza della preparazione e del rispetto delle regole in montagna. La sicurezza è una priorità assoluta, e il loro intervento ne è la prova.

Nella notte tra il 13 e il 14 giugno, un’escursione sul Monte Amaro, nel cuore del Parco nazionale della Maiella, si è trasformata in un’operazione di soccorso. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo è stato attivato per il recupero di un escursionista rimasto bloccato in quota. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Escursionista rimane bloccato sul monte Amaro, recuperato nella notte da Soccorso alpino e aeronautica militare

In questa notizia si parla di: soccorso - escursionista - bloccato - monte

