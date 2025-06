Escursionista resta bloccato di notte sul Monte Amaro | intervengono Soccorso alpino e aeronautica militare

Una notte travagliata sul Monte Amaro: un’escursionista rimasto bloccato in una zona impervia, mentre il collega, grazie a un'abile manovra di orientamento, raggiungeva il Bivacco Pelino. L’intervento tempestivo del Soccorso Alpino e dell’Aeronautica Militare ha evitato conseguenze più gravi. Un episodio che mette in luce l’importanza della preparazione e della collaborazione in ambienti montani estremi. La sicurezza in alta quota, infatti, dipende anche dalla lucidità e dall’esperienza di chi cammina tra le cime.

Volevano pernottare nel Bivacco Pelino, ma per un errore di orientamento si sarebbero divisi, ma mentre uno dei due è riuscito a superare alcuni salti di roccia arrivando alla meta, l'altro è rimasto isolato più in basso in una zona impervia non riuscendo ad andare avanti. È successo nella notte.

