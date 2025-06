Escursioni termiche il trucco delle tegole nell’orto per mantenere la temperatura costante

L’orto, un microcosmo vibrante e fragile, si confronta quotidianamente con le escursioni termiche, quelle variazioni di temperatura che sfidano la crescita delle nostre piante. Per fortuna, un rimedio tradizionale e naturale può fare la differenza: le tegole. Sistemate vicino alle piante, queste assorbono il calore di giorno e lo rilasciano di notte, mantenendo un microclima stabile. Un trucco semplice, economico e alla portata di tutti per proteggere il nostro orto e garantirne il successo.

L’orto è un piccolo ecosistema vivo e delicato, sempre in bilico tra il sole che scalda e le notti che rinfrescano. Le escursioni termiche, soprattutto durante le mezze stagioni, o in certe zone d’Italia, possono mettere in difficoltà le piantine o rallentare la crescita degli ortaggi. Eppure esiste un rimedio antico, semplice e alla portata di tutti: le tegole. Un trucco che arriva direttamente dalla tradizione contadina. Sistemate vicino alle piante, aiutano a mantenere costante la temperatura del terreno e a proteggere le radici dai bruschi sbalzi. Economico, naturale, efficace: vediamo come usare il trucco delle tegole nell’orto contro le escursioni termiche. 🔗 Leggi su Dilei.it