Esce di casa poco prima dell'alba e scompare si cerca il 44enne Igor Turkan

Igor Turkan, 44 anni, è uscito di casa poco prima dell'alba a Pieve di Cadore e da allora si sono perse le sue tracce. La moglie e la figlia hanno lanciato l'allarme, scatenando immediatamente una vasta mobilitazione di ricerche. La sua scomparsa ha suscitato grande preoccupazione nella comunità. Rimanete con noi per aggiornamenti e dettagli su questa drammatica vicenda.

Igor Turkan è uscito di casa poco prima dell'alba a Pieve di Cadore e ha fatto perdere le sue tracce: la moglie e la figlia del 44enne scomparso hanno lanciato l'allarme. Le ricerche sono attualmente in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

