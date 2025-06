Escalation Iran-Israele saltano i colloqui sul nucleare Usa-Teheran Putin chiama Trump

L’escalation tra Iran e Israele sta scuotendo la stabilità della regione, interrompendo i negoziati sul nucleare tra Stati Uniti e Teheran. Tra attacchi notturni e tensioni crescenti, il quadro si fa sempre più complesso, con Putin che chiama Trump in un tentativo di mediazione. La situazione rimane critica e imprevedibile: il futuro del Medio Oriente è in bilico tra diplomazia e conflitto.

L'escalation militare tra Iran e Israele ha causato la sospensione dei colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Teheran, inizialmente previsti per oggi. L'annuncio è arrivato dall'Oman, che fungeva da mediatore nei delicati negoziati, mentre la tensione nella regione raggiunge livelli critici dopo una notte di attacchi che ha provocato tre morti e circa 80 feriti secondo il servizio medico israeliano. Attacchi notturni: Israele colpisce Teheran per la prima volta. Gli attacchi iraniani della notte hanno causato diverse vittime, con alcune persone ferite gravemente. La risposta israeliana ha segnato una svolta significativa nel conflitto: per la prima volta dall'inizio della guerra, Israele ha colpito schieramenti difensivi nell'area di Teheran, a oltre 1.

