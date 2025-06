Esami di Stato sotto la morsa dell’anticiclone Scipione CNDDU | ‘Tuteliamo gli studenti e i docenti’

L’arrivo dell’anticiclone Scipione mette a rischio la serenità di studenti e docenti durante gli Esami di Stato. Il CNDDU denuncia le difficoltà crescenti e chiede misure urgenti per tutelare le nuove generazioni e gli insegnanti, affinché possano affrontare questa sfida con equità e sicurezza. È fondamentale che le autorità intervengano tempestivamente per garantire un esame giusto e senza penalizzazioni. La tutela di tutti è il nostro obiettivo prioritario.

Pubbliciamo il comunicato stampa CNDDU sulla situazione difficile che vivranno studenti e docenti relativamente agli Esami di Stato, per via dell'arrivo dell'anticiclone Scipione. Esami di Stato sotto il fuoco dell'anticiclone Scipione: il CNDDU chiede misure urgenti per tutelare studenti e docenti Mentre l'Italia si trova sotto la morsa dell'anticiclone Scipione, che in queste ore sta

Esami di Stato sotto l’anticiclone, il caldo estremo mette a rischio la salute di studenti e docenti. C’è chi dice: “Questo è un tema di diritti umani, prima ancora che scolastico” - L’ondata di caldo record, con temperature oltre i 37°C, sta mettendo a rischio la salute di studenti e docenti durante gli Esami di Stato.

