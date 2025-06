’Era mio padre’ in piazza Ariostea Un tributo al genio di Morricone

hanno deciso di aggiungere ulteriori posti in piedi per permettere a tutti di vivere questa serata indimenticabile. Non perdete l’opportunità di immergervi nelle note che hanno segnato un’epoca e di ricordare il grande maestro attraverso le emozioni condivise con i suoi figli. Un evento da non perdere per gli amanti della musica e della cultura italiana, che farà vibrare i cuori di tutta la città.

Il 25 giugno, alle 21, piazza Ariostea si trasformerà in un palcoscenico emozionante per l’evento speciale Era mio padre, un tributo al genio musicale di Ennio Morricone, con la partecipazione straordinaria dei figli Andrea e Marco. Ingresso gratuito, con registrazione tramite Eventbrite, fino a esaurimento posti: a grande richiesta, e dopo che i primi biglietti gratuiti per i posti a sedere sono andati esauriti in poche ore, gli organizzatori hanno deciso di riaprire le prenotazioni (biglietti sempre gratuiti) aggiungendo ulteriori posti, in piedi. Nato dalla collaborazione tra Comune, Fondazione Teatro Comunale, FerraraTua, Ferrara Summer Festival e Fonoplay, l’evento è stato presentato ieri in municipio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Era mio padre’ in piazza Ariostea. Un tributo al genio di Morricone

