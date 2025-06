Equitazione | Scott Brash vince il Global Champions Tour di St Tropez Grimaldi chiude in Top 10

La sesta tappa del Global Champions Tour 2025 a St. Tropez ha regalato emozioni mozzafiato, con cavalieri di altissimo livello pronti a sfidarsi tra salti e acrobazie. A trionfare, il britannico Scott Brash, campione olimpico, che con la sua abilità e determinazione ha conquistato il podio a bordo di Hello Chadora Lady. Grimaldi si distingue comunque, chiudendo nei top 10 e dimostrando ancora una volta il valore dell’equitazione italiana. Ma vediamo nel dettaglio tutto ciò che è successo…

La sesta tappa del Global Champions Tour 2025 è andata in archivio da pochi minuti, in quel di St. Tropez. Sul tracciato francese cavalieri e amazzoni hanno regalato spettacolo nel massimo circuito planetario del salto ostacoli: ecco come sono andate le cose nel dettaglio. A vincere è stato il britannico Scott Brash (campione olimpico a squadre a Londra 2012): in sella a Hello Chadora Lady, il classe 1985, è riuscito a trovare un doppio percorso netto facendo totalizzare il decisivo crono di 41.55 al jump off andando a precedere il solido l’americano Kent Farrington, secondo con 42.74 (montante Toulayna), e il forte francese Julien Epaillard, terzo avendo fatto fermare la clessidra a 42. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: Scott Brash vince il Global Champions Tour di St. Tropez, Grimaldi chiude in Top 10

In questa notizia si parla di: scott - brash - global - champions

Scott Brash trionfa a Shanghai; Scott Brash sigla il Grand Prix LGCT di Shanghai (CSI5*); Scott Brash a Miami per la prima del Global Champions Tour.

Scott Brash moves top of Global Champions Tour standings - Scott Brash's mount Hello Sanctos was purchased for £2m in 2011 Great Britain's Olympic gold medallist Scott Brash moved top of the Global Champions Tour standings with a sixth- Secondo bbc.com

Scott Brash - La svolta per la carriera del cavaliere scozzese Scott Brash arriva nel 2011 ... Da vogue.it

Scott Brash wins first leg of Global Champions Tour in Mexico City - Britain’s Scott Brash kicked off the opening leg of the Longines Global Champions Tour (LGCT) in style with a win at high altitude in Mexico City. Come scrive cnn.com