Entro lunedì il versamento dell’acconto Imu sugli immobili a eccezione della prima casa

Non lasciatevi sorprendere dall’ultima scadenza: entro lunedì 16 giugno è il momento di versare l’acconto IMU 2025, esclusi gli immobili adibiti a prima casa e alcune pertinenze. Conoscere le date importanti è fondamentale per evitare sanzioni e gestire al meglio il proprio patrimonio immobiliare. Preparate documenti e calcoli perché il saldo, invece, si dovrà pagare entro il 16 dicembre. Non perdere questa occasione di essere in regola!

Ultimi giorni per il pagamento dell’Imu, l’imposta municipale sugli immobili. Entro lunedì 16 giugno bisognerà versare l’acconto per il 2025 per tutti gli immobili, a eccezione delle abitazioni principali, la cosiddetta prima casa, e pertinenze, salvo che sia accatastata come A1, A8 e A9 ( case signorili, ville o castelli ) o si tratti di aree fabbricabili o terreni agricoli. Il saldo dell’imposta si pagherà invece entro il prossimo 16 dicembre. È comunque possibile pagare in unica soluzione entro il 16 giugno. Gli enti non commerciali invece effettuano il versamento in tre rate. Saranno circa 25 milioni gli immobili per i quali andrà pagata l’imposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Entro lunedì il versamento dell’acconto Imu sugli immobili a eccezione della prima casa

