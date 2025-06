Enrico Varriale condannato per stalking e lesioni alla ex

In un caso che scuote l'opinione pubblica, Enrico Varriale, noto volto di Rai Sport, è stato condannato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa per stalking e lesioni nei confronti della ex compagna. Il Tribunale di Roma ha deciso anche un percorso di recupero per l’ex conduttore, evidenziando l’importanza di affrontare comportamenti dannosi. Questo episodio ci ricorda come spesso, nelle relazioni, quando una parte desidera terminare, l’altra può reagire in modo distruttivo…

Il Tribunale di Roma ha condannato a 10 mesi, pena sospesa, l’ex volto e Vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale, imputato per stalking e lesioni nei confronti della ex compagna. Il giudice monocratico ha inoltre disposto per il conduttore e giornalista un percorso di recupero presso enti o associazioni rivolte a “uomini maltrattanti”. In molte storie sentimentali capita che una delle due parti voglia terminare la storia e che l’altra parte invece non si rassegni, mettendo in atto comportamenti esasperanti ed è ciò che abbiamo visto in questa vicenda ha affermato il pm in aula durante la richiesta di condanna, inizialmente di 2 anni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Enrico Varriale condannato per stalking e lesioni alla ex

