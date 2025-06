Enrico Varriale condannato per stalking e lesioni alla ex

In un caso che ha scosso l'opinione pubblica, Enrico Varriale, noto volto di Rai Sport, è stato condannato per stalking e lesioni alla sua ex compagna. La sentenza, con pena sospesa e un percorso di recupero, solleva importanti questioni sul rispetto nei rapporti e sulla gestione dei conflitti. In molte storie sentimentali, quando una delle parti decide di terminare una relazione, spesso si verificano situazioni di tensione e incomprensione che meritano attenzione e riflessione.

Il Tribunale di Roma ha condannato a 10 mesi, pena sospesa, l’ex volto e Vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale, imputato per stalking e lesioni nei confronti della ex compagna. Il giudice monocratico ha inoltre disposto per il conduttore e giornalista un percorso di recupero presso enti o associazioni rivolte a “uomini maltrattanti”. In molte storie sentimentali capita che una delle due parti voglia terminare la storia e che l’altra parte invece non si rassegni, mettendo in atto comportamenti esasperanti ed è ciò che abbiamo visto in questa vicenda ha affermato il pm in aula durante la richiesta di condanna, inizialmente di 2 anni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Enrico Varriale condannato per stalking e lesioni alla ex

