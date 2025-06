Ennesima mazzata Inter non solo Inzaghi | altro big che va via

L'Inter si trova di fronte a un altro importante cambiamento, con la partenza di un big e la fine di un'epoca sotto la guida di Inzaghi. Mentre il Mondiale per Club inizia questa notte, segnando l’avvio di una nuova avventura del tecnico italiano con l’Al-Hilal in Arabia Saudita, i nerazzurri devono già pensare al futuro e alle sfide imminenti. La campagna continua, e il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo ricco di sorprese.

L’Inter conclude un altro rapporto professionale, dopo l’interruzione di quello con mister Simone Inzaghi: la decisione è stata presa. I dettagli. Il Mondiale per Club è alle porte: questa notte (italiana) via alla competizione. Ciò vuol dire che da questo fine settimana inizierĂ ufficialmente l’avventura professionale di Simone Inzaghi in campo alla guida dell’ Al-Hilal, club dell’ Arabia Saudita. Nel frattempo i nerazzurri a loro volta sono pronti a lavorare con Cristian Chivu, annunciato come nuovo tecnico dopo la sua esperienza di alcuni mesi sulla panchina del Parma. Un ritorno a casa per l’allenatore rumeno, mentre lascia l’ Inter un altro dei suoi volti noti. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ennesima mazzata Inter, non solo Inzaghi: altro big che va via

In questa notizia si parla di: inzaghi - altro - ennesima - mazzata

Inzaghi, la forza silenziosa dell’Inter! Altro anno da protagonista - Simone Inzaghi, da allenatore discusso a leader indiscusso, si conferma la forza silenziosa dell'Inter.

Inzaghi saluta tutti e va in Arabia. La delusione per la finale persa in modo tragico, il luccicare dei milioni offerti dagli arabi, la stanchezza dopo 4 anni vissuti di corsa. Lui solo sa quale sia stata la causa dominante del distacco, noi potremmo solo interpretare e Vai su Facebook

Inter e Juve: ecco perché ora sono davanti a tutte le altre; Ennesima mazzata Inter, non solo Inzaghi: altro big che va via; Infortunio Inter, ancora una tegola: è emergenza totale per Inzaghi.

Infortunio improvviso e niente Nazionale: mazzata Mondiale per l’Inter - C’erano dubbi sulla sua presenza al Mondiale per club con l’Inter ma ora arriva l’annuncio ufficiale. Si legge su informazione.it

Inter, ora è ufficiale: doppia mazzata per Simone Inzaghi - Arrivano brutte notizie per l’Inter e per Simone Inzaghi, in vista della ripresa del campionato: le ultime dall’infermeria L’Inter entra in un periodo fondamentale per il prosieguo della sua ... Scrive calciomercato.it

Arriva la mazzata per l’Inter e un big di Inzaghi: â€śÈ stato imbarazzante” - L’Inter deve inchinarsi al Milan dopo sei vittorie consecutive nei derby di San Siro: dito puntato contro Inzaghi e i senatori nerazzurri Stavolta il derby non sorride all’Inter. Si legge su calciomercato.it