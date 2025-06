Energia in Italia tra visioni ostacoli e opportunità

L’Italia naviga in un complesso panorama energetico, tra visioni ambiziose e ostacoli da superare. Le prospettive di lungo termine sono fondamentali per affrontare le sfide attuali, ma spesso restano ancorate a teorie che rischiano di rimanere irrealizzate. In questo scenario, le vere opportunità emergono dall’equilibrio tra innovazione e pragmaticità, aprendo la strada a un futuro sostenibile e competitivo per il nostro Paese.

L'Italia si trova di fronte a sfide energetiche complesse che richiedono soluzioni pragmatiche e una strategia di lungo termine. Le proposte teoriche offrono spunti interessanti destinati, purtroppo, a rimanere sulla carta; più che di spunti si può parlare di visioni. Le "visioni" più "romantiche", oggi, sono quelle del professor Zollino, aiutante in campo dell'on. Calenda,

Ecco le professioni del futuro; Pompe di calore in Italia: il Politecnico di Milano analizza crescita, ostacoli e scenari futuri; Realismo e innovazione, la ricetta di SLB per la transizione energetica.

Energia dal sole, in Italia è ancora una corsa a ostacoli - Quindi, anche in Italia l’energia dal sole cresce, ma pesano ancora i ritardi, le contraddizioni, le resistenze e le lungaggini burocratiche che da anni rallentano la diffusione delle rinnovabili. msn.com scrive

I 4 ostacoli alla transizione della produzione di energia in Italia - Il documento riconosce che la transizione ecologica italiana ha bisogno di una “decisa accelerazione rispetto a quanto fatto ... Segnala wired.it

'In Italia l'energia elettrica è la più cara d'Europa' - Di fatto, il divario tra i prezzi dell'elettricità in Italia e Spagna è del 68% a danno del nostro Paese. Da ansa.it