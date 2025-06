EMU JPL64 v0.3 | Un Nuovo Emulatore Commodore 64 Scritto da Zero

Scopri JPL64 v03, il nuovo emulatore Commodore 64, nato da zero grazie alla passione di James Purcell. Sebbene sia ancora in fase di sviluppo, questo progetto innovativo sta attirando l’attenzione nel mondo del retrocomputing per il suo approccio fresco e indipendente. Con progressi promettenti e un cuore dedicato, JPL64 rappresenta una ventata di novità che potrebbe rivoluzionare l’esperienza di chi desidera rivivere i classici del C64. È solo all'inizio, ma il meglio deve ancora arrivare.

Di recente, sulla scena retrocomputing, è apparso un interessante progetto: JPL, un emulatore Commodore 64 sviluppato completamente da zero da James Purcell (JPL).Anche se non è ancora al livello di emulatori consolidati come VICE o Hox64, JPL sta facendo passi avanti e merita attenzione per il suo approccio fresco e indipendente. Cos'è JPL?. JPL è un emulatore C64 ancora in fase di sviluppo, ma già funzionante. Pur non essendo perfetto, riesce a eseguire diversi giochi e demo, dimostrando che il suo codice sta migliorando con il tempo. Caratteristiche Principali. Scritto da zero, senza basarsi su codice preesistente.