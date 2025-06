Empoli | rivoluzione in difesa Marianucci firma con il Napoli

L’Empoli apre una nuova era nel settore difensivo con importanti cambiamenti: Marianucci firma con il Napoli, segnando un passo avanti per il giovane talento. La squadra toscana si prepara a rivoluzionare la linea arretrata, con Ismajli in partenza e Viti e Sazonov destinati a lasciare, mentre De Sciglio ritorna al suo club di origine. Una sfida che promette grandi novità e rinnovamento, segno di un futuro tutto da scrivere.

Luca Marianucci ha già firmato con il Napoli, Ardian Ismajli è in scadenza di contratto e se ne andrà, su di lui due squadre turche, Viti non sarà riscattato, De Sciglio era in prestito solo per la stagione da poco conclusa e per Sazonov vale lo stesso discorso fatto per Viti. L’ Empoli non eserciterà l’opzione di riscatto e, dopo nemmeno una presenza in azzurro a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro lo scorso settembre, tornerà quindi al Torino. Con un Saba Goglichidze possibile partente viste le diverse società di Serie A che gli hanno messo gli occhi addosso, quindi, il reparto difensivo azzurro è completamente da rifondare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli: rivoluzione in difesa, Marianucci firma con il Napoli

