Emozioni al Tennis Club Perugia | Basile e Fatic in semifinale agli Internazionali

Un'ondata di emozioni travolge il Tennis Club Perugia, dove le gesta di Pierluigi Basile e Nerman Fatic stanno incantando il pubblico agli Internazionali. Dalle qualificazioni alle semifinali, le storie di questi talenti emergenti rappresentano il cuore pulsante del torneo ATP Challenger 125, un evento che unisce passione, sorpresa e speranza. La competizione si avvicina al suo apice, lasciando tutti con il fiato sospeso...

Tante emozioni al Tennis Club Perugia. Le giornate scorrono all’insegna delle sorprese. Dalle qualificazioni alla semifinale, le storie di Pierluigi Basile e Nerman Fatic fanno sognare i tanti spettatori. Nel pomeriggio di ieri si è definita la prima semifinale della 10ÂŞ edizione degli Internazionali di Tennis CittĂ di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events. Il classe 2007 pugliese, in forza alla Tennis Training School di Foligno, ha aperto la giornata del Centrale con il successo per 6-4 7-5 su Federico Arnaboldi, che gli è valso la prima semifinale della carriera nella categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emozioni al Tennis Club Perugia: Basile e Fatic in semifinale agli Internazionali

