Emilia-Romagna Tennis Cup | al via il torneo ATP Challenger 125 a Sassuolo

L’attesa è finita: l’Emilia-Romagna Tennis Cup, un ATP Challenger 125 di livello internazionale, prende vita a Sassuolo. Per una settimana, i migliori specialisti della terra rossa si sfideranno sui campi dello Sporting Club, portando sport e emozioni nelle prime colline sassolesi. Un evento da non perdere, che promette spettacolo e grande adrenalina. Prepariamoci a vivere momenti indimenticabili di tennis!

Ci siamo. Da domani, e per una settimana, lo Sporting Club Sassuolo ospitano l’ Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo Atp Challenger 125, che porterà sui campi del club di via Vandelli, sulle prima colline sassolesi, alcuni tra gli specialisti della terra rossa più importanti a livello internazionale. L’evento, organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, è stato presentato ieri alla presenza di Giammaria Manghi, coordinatore Politiche Sportive Regione Emilia Romagna, del vicesindaco di Sassuolo Serena Lenzotti, del direttore generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria e di Claudio Pirazzoli, vicepresidente Sporting Club Sassuolo, oltre che del direttore del torneo, Alessandro Motti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net