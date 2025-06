Emergenza Idrica in Irpinia | sospensioni notturne dell' acqua il 14 e 15 giugno in numerosi comuni

L’emergenza idrica in Irpinia continua a mettere a dura prova le comunità locali, con sospensioni notturne dell’acqua previste il 14 e 15 giugno in numerosi comuni. Alto Calore Servizi S.p.A. informa che la riduzione delle sorgenti richiede interventi tempestivi per garantire un approvvigionamento più stabile. Rimanete aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa difficile situazione.

AVELLINO – Proseguono le difficoltà legate alla carenza idrica che sta interessando l’Alta Irpinia. Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della persistente riduzione della disponibilità d’acqua proveniente da diversi gruppi sorgentizi, si rende necessario procedere a nuove sospensioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Emergenza Idrica in Irpinia: sospensioni notturne dell'acqua il 14 e 15 giugno in numerosi comuni

