Elon Musk attiva Starlink in Iran sfidando la censura

Elon Musk sfida la censura in Iran attivando ufficialmente Starlink, portando la rivoluzione digitale nel paese e offrendo ai cittadini un'arma contro la repressione. La sua decisione, ispirata da richieste di figure influenti come Mark Levin, potrebbe cambiare per sempre il panorama dell'informazione e della libertĂ di comunicazione in una delle nazioni piĂą controllate al mondo. Intanto, centinaia di iraniani sperano che questa mossa possa aprire nuovi orizzonti di libertĂ e speranza.

Elon Musk ha annunciato pubblicamente oggi su X "di aver attivato il servizio internet satellitare Starlink in Iran ", nonostante la dura censura della repubblica islamica. La dichiarazione è arrivata in risposta a un messaggio del commentatore di Fox News Mark Levin, che lo aveva sollecitato ad agire, affermando che "questa mossa cambierĂ la realtĂ dei cittadini iraniani e rappresenterĂ il colpo finale per il regime". Intanto centinaia di terminali sono stati introdotti clandestinamente in Iran ma l'accesso gratuito a internet resta estremamente costoso ed è limitato, fanno notare i media internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elon Musk attiva Starlink in Iran sfidando la censura

