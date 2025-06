Elodie conquista il Maradona | un trionfo di corpi luci e libertà

Giovedì 12 giugno, l’incantevole Elodie ha scritto una pagina indimenticabile della musica partenopea, diventando la prima donna a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona. Un trionfo di corpi, luci e libertà che ha emozionato il pubblico con performance straordinarie. La serata, suddivisa in quattro atti unici come Audace, Galattica, Erotica e Magnetica, si è rivelata un’esperienza coinvolgente e rivoluzionaria. Un evento destinato a rimanere nella storia...

Giovedì 12 giugno, Elodie ha riscritto la storia dello Stadio Diego Armando Maradona, diventando la prima donna a calcare il palco partenopeo. L'atmosfera è elettrica già dalle prime note di «Tribale», quando il verde del prato si trasforma in un mare di luci e cori. Quattro atti, quattro identità. Lo show si struttura in Audace, Galattica, Erotica e Magnetica, ciascuno introdotto da un monologo in voice?over che racconta l'anima plurale dell'artista. Nel primo atto, un mix di «Mi Ami Mi Odi», «Cuore Nero» e mashup con Madonna e Donna Summer esplode tra fuochi d'artificio sonori.