Elly Schlein solleva un importante interrogativo: il governo italiano dimostra coerenza nel suo impegno per la pace di fronte alle tensioni crescenti in Iran? Con l’attacco che rischia di scatenare un conflitto globale e mettere a repentaglio i negoziati sul nucleare, è fondamentale che le azioni siano all’altezza delle parole. La nostra nazione deve scegliere da che parte stare: sostenere la diplomazia o lasciarsi coinvolgere in un conflitto senza fine, mettendo a rischio futuro e stabilità mondiale.

L'Italia ripudia la guerra e lavora per la pace, chiediamo al governo di essere conseguente. L'attacco all' Iran rischia di portare il conflitto su scala globale, con ripercussioni imprevedibili. Ci sono altre vittime, uno è il negoziato che doveva proseguire, messo in piedi dagli Usa, sul nucleare. Netanyahu ha scavalcato Trump creando un problema di credibilità. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nel dibattito seguito all'audizione sugli sviluppi della crisi tra Israele e Iran tenuta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani alle commissioni Esteri di Camera e Senato, riunite a Montecitorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elly Schlein chiede al governo coerenza sulla pace: attacco all'Iran rischia conflitto globale

