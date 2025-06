Ellen Hidding | La Gialappa usò foto hot per imbarazzarmi Mike Bongiorno mi diceva di stare una spalla dietro di lui

Ellen Hidding, voce iconica delle televendite e volto noto degli anni '90, rivela in un’intervista i retroscena più sorprendenti della sua carriera alle spalle della Gialappa's Band e di Mai Dire Gol. Tra foto hot usate per metterla in imbarazzo e consigli di Mike Bongiorno sulla postura, la sua testimonianza offre uno spaccato affascinante di un’epoca indimenticabile. Continua a leggere per scoprire i dettagli esclusivi di questa avventura televisiva.

Ellen Hidding ripercorre gli anni della Gialappa's Band e di Mai dire gol in un'intervista, svelando alcuni retroscena. Su tutti, quello delle foto di nudo usate per metterla in imbarazzo dai Gialappi e le "regole" datele da Mike Bongiorno nella conduzione al suo fianco, come il fatto di indossare solo abiti lunghi e di stare sempre una spalla dietro di lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

