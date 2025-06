Elicottero a Caronno Pertusella per un grave incidente tra auto e moto

Un grave incidente tra auto e moto ha scosso Caronno Pertusella, richiedendo l’intervento di un elicottero per soccorrere i feriti. La collisione, avvenuta oggi pomeriggio in viale Europa, ha coinvolto due persone, un giovane di 22 anni e un uomo di 54, entrambi rimasti feriti gravemente. La scena si è presentata come un dramma che ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti: ecco cosa è successo.

Grave incidente stradale oggi, sabato 14 giugno, poco dopo le 14 in viale Europa a Caronno Pertusella. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e una motocicletta, con due persone ferite, un ragazzo di 22 anni e un uomo di 54 anni. Incidente tra auto e moto a Caronno Pertusella, intervento dell’elicottero, 2 feriti L’impatto, le cui . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

