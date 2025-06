Elezioni del rettore il sindacato Ugl lancia dieci proposte per il rilancio dell’Ateneo

Durante la campagna elettorale per il nuovo Rettore, l’Ugl ha presentato un decalogo di proposte concrete per rilanciare e valorizzare l’Ateneo etneo. L’organizzazione sindacale ritiene fondamentale partecipare attivamente al processo di sviluppo dell’università, contribuendo con idee innovative e soluzioni pratiche. Questo impegno mira a creare un ambiente accademico più forte, inclusivo e competitivo, affinché l’ateneo possa affrontare le sfide del futuro con rinnovata energia e determinazione.

Durante l’incontro con le associazioni e i sindacati, tenutosi nell’ambito della campagna elettorale per la scelta del nuovo Rettore, l’Ugl ha presentato ai candidati un decalogo di proposte concrete per il rilancio e la valorizzazione dell’Ateneo etneo. "L’Ugl ritiene fondamentale partecipare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Elezioni del rettore, il sindacato Ugl lancia dieci proposte per il rilancio dell’Ateneo

