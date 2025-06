Elettra Lamborghini cambia stile | ora veste come una principessa Disney

Elettra Lamborghini sorprende tutti con un nuovo look da vera principessa Disney, lasciando alle spalle i suoi ormai iconici outfit audaci. La star si trasforma in un’incarnazione di eleganza e fiaba, dimostrando come il cambiamento possa essere un’arte. Ma cosa ha spinto questa metamorfosi? Scopriamo insieme il motivo dietro questa sorprendente svolta fashion e come si inserisce nel suo percorso personale e artistico. Continua a leggere.

Elettra Lamborghini ha cambiato stile: ha detto addio a crop top scollati, leggings aderenti e micro shorts, ora veste come una principessa Disney in carne e ossa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

