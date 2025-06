Effetto De Bruyne | Napoli impazzisce per il belga boom social e statuina nel presepe

L’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli ha scatenato entusiasmo in città, con i tifosi che impazziscono per il talento belga. Il suo impatto si riflette non solo sui social, dove il suo nome diventa trending topic, ma anche nelle tradizioni natalizie, con una statuina dedicata nel presepe partenopeo. Una rivoluzione che rende il clima azzurro ancora più magico e coinvolgente: il bello sta per cominciare!

L'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli ha scatenato un'ondata di

