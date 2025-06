Ederson Juve torna di moda il brasiliano a centrocampo! Dal prezzo fissato dall’Atalanta alla possibile concorrenza | tutte le novità

Il mercato della Juventus si infiamma con il ritorno di Ederson, il centrocampista brasiliano dell’Atalanta. Dopo mesi di trattative e speculazioni, la Vecchia Signora sembra pronta a concretizzare l’interesse, considerando anche la concorrenza di altri club. Con un prezzo fissato dai bergamaschi, le ultime novità sul possibile trasferimento promettono di rivoluzionare il centrocampo bianconero. Restate sintonizzati per tutte le importanti evoluzioni di questa calda trattativa.

Ederson Juve, torna di moda il brasiliano a centrocampo! Dal prezzo fissato dall’Atalanta alla possibile concorrenza: le novità e gli aggiornamenti. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma quanto emerso in queste ultimissime ore: il calciomercato Juve è tornato sulle tracce di Ederson, centrocampista di proprietà dell’ Atalanta già cercato negli scorsi mesi. Secondo il quotidiano l’idea nasce dalle difficoltà riscontrate per Tonali e Frattesi. La Dea ha già avvisato i bianconeri che serviranno almeno 60-65 milioni di euro per portarlo via da Bergamo, senza contare che Ederson è attratto anche dalla Premier dove vanta estimatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juve, torna di moda il brasiliano a centrocampo! Dal prezzo fissato dall’Atalanta alla possibile concorrenza: tutte le novità

In questa notizia si parla di: juve - ederson - torna - moda

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

CALENDARIO SERIE A La prima in casa contro il Pisa, poi Parma Lecce e Toro; Gasp torna a BG a gennaio Quanti punti avremo prima della 5' contro la juve? Vai su Facebook

Gazzetta - Torna di moda Ederson; Ederson Juventus, non è più un obiettivo? Cosa succede; Mercato Juve: con Giuntoli, l'obiettivo era Ederson.

Gazzetta - Torna di moda Ederson - Come riporta Gazzetta: torna di moda Ederson dell’Atalanta. Segnala tuttojuve.com

Sky Sport - Torna in voga il nome di Ederson per la Juventus - Stando a quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport, il nome di Ederson potrebbe tornare in voga per il mercato bianconero. Da tuttojuve.com

Mercato Juve: retroscena svelato da Sky. Fosse rimasto Giuntoli, questo giocatore sarebbe potuto essere un obiettivo bianconero. Ecco il nome - Fosse rimasto Giuntoli, questo giocatore sarebbe potuto diventare un obiettivo bianconero Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport 2 ... juventusnews24.com scrive