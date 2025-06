Ederson in cima alla lista dell’Inter! Costi e alternative – TS

L’Inter guarda al futuro e punta su Ederson come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, in partenza nella prossima sessione di mercato. Il centrocampista brasiliano, già protagonista all'Atalanta, si conferma una soluzione di qualità a costi contenuti. Con il suo talento e la sua esperienza, Ederson potrebbe diventare il nuovo cuore pulsante del centrocampo nerazzurro. Scopriamo insieme tutte le novità e le alternative sul tavolo dei dirigenti interisti.

Ederson rappresenta uno dei possibili sostituti di Hakan Calhanoglu, centrocampista che potrebbe lasciare l’Inter nella prossima sessione estiva di mercato. I costi non appaiono proibitivi. IL NOME – È Ederson il preferito dell’Inter in caso di cessione di Hakan Calhanoglu. Il brasiliano, che all’Atalanta si è consacrato come uno dei registi più apprezzabili per qualità e quantità nel calcio italiano e internazionale, è infatti in cima alla lista della dirigenza nerazzurra per l’eventualità in cui il turco dovesse lasciare il Club nella finestra estiva di calciomercato. Al momento non esiste una trattativa avviata per la cessione di Calhanoglu in Turchia o in Arabia, ma il susseguirsi di voci relative a tali interessamenti invita i nerazzurri a guardarsi attorno con estrema attenzione. 🔗 Leggi su Inter-news.it