Ed Sheeran e Alfa suonano e cantano insieme | il duetto che non ti aspetti – Video

Cosa succede quando due artisti apparentemente diversi come Ed Sheeran e Alfa si uniscono sul palco? La sorpresa è servita con un duetto intimo e coinvolgente di "The A Team", che ha emozionato i fan. Un momento inaspettato che dimostra come la musica possa unire generi e stili, regalando emozioni autentiche. Scopriamo insieme questa insolita collaborazione che rimarrà nel cuore di molti.

Cosa ci fanno Ed Sheeran ed Alfa insieme? Il cantante genovese ha pubblicato sui suoi canali social l’interessante duetto con la star britannica, oggi a Roma per salire sul palco del suo concerto. I due hanno cantato The A Team, uno degli ultimi brani del cantautore, accompagnandosi con la chitarra acustica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ed Sheeran e Alfa suonano e cantano insieme: il duetto che non ti aspetti – Video

In questa notizia si parla di: sheeran - alfa - insieme - duetto

Alfa realizza un sogno, incontra Ed Sheeran e suonano The A Team: “È grazie a lui che ho iniziato a fare musica” - Alfa ha trasformato il sogno in realtà: non solo ha incontrato Ed Sheeran, ma ha anche avuto l’onore di suonare con lui “The A Team”.

Il duetto che non ti aspetti. Alfa e Ed Sheeran insieme in una versione inedita di “The A Team”. Due voci, una sola emozione. #edsheeran #alfa #music #musica #duet #live #music #radior101 #r101 Vai su Facebook

Ed Sheeran e Alfa suonano e cantano insieme: il duetto che non ti aspetti – Video; Alfa realizza un sogno, incontra Ed Sheeran e suonano The A Team: È grazie a lui che ho iniziato a fare musica; Ed Sheeran e Chris Martin cantano insieme a sorpresa 4 loro successi.

Il duetto a sorpresa tra Alfa ed Ed Sheeran fa sognare i fan - Su Instagram Alfa ha pubblicato un video in cui duetta con Ed Sheeran su The A Team, scatenando l’entusiasmo dei fan. Riporta novella2000.it

Ed Sheeran e Andrea Bocelli cantano insieme in Perfect - I due hanno cantato insieme in una nuova versione di Perfect, quarto singolo ... Come scrive diregiovani.it

Ed Sheeran: i migliori duetti della sua carriera - Il cantautore britannico non è di certo nuovo ai duetti e negli ultimi anni sono state tante le occasioni in cui l’abbiamo potuto ... Secondo tg24.sky.it