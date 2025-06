Ed Sheeran e Alfa cantano e suonano insieme duetto inaspettato a Roma – Video

Un modo straordinario di trasformare un sogno in realtà: Alfa e Ed Sheeran, due talenti incredibili, si sono incontrati a Roma e hanno regalato ai fan un duetto inaspettato sulle note di 'The A Team'. La magia di questa collaborazione spontanea ha emozionato tutti, dimostrando come la musica possa unire anime diverse in un momento unico e memorabile. Un evento che resterà impresso nel cuore degli appassionati, segnando un capitolo speciale nella storia musicale della capitale.

(Adnkronos) – Alfa ha realizzato un sogno: incontrare Ed Sheeran. E lo ha fatto a Roma, nel giorno del concerto della star britannica allo stadio Olimpico. Le loro voci e chitarre, come mostra un video pubblicato sui social del cantautore genovese, si sono unite sulle note di 'The A Team', singolo di Sheeran del 2011. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sheeran - alfa - roma - cantano

Alfa realizza un sogno, incontra Ed Sheeran e suonano The A Team: “È grazie a lui che ho iniziato a fare musica” - Alfa ha trasformato il sogno in realtà: non solo ha incontrato Ed Sheeran, ma ha anche avuto l’onore di suonare con lui “The A Team”.

Ed Sheeran e Alfa cantano e suonano insieme, duetto inaspettato a Roma – Video; Alfa incontra Ed Sheeran a Roma e canta con lui “The A Team”; Il duetto di Alfa con Ed Sheeran: il video sulle note di The A Team.

Ed Sheeran e Alfa cantano e suonano insieme, duetto inaspettato a Roma - Video - E lo ha fatto a Roma, nel giorno del concerto della star britannica allo stadio Olimpico. Da msn.com

Ed Sheeran e Alfa duettano a Roma: il video virale - È il duetto che non ti aspetti: “capelli rossi, una vecchia chitarra di seconda mano”... msn.com scrive

Ed Sheeran e Alfa, il duetto a sorpresa prima del concerto di Roma - I due suonano la chitarra e intonano ‘The A Team’, brano del cantautore britannico che ha scelto Roma per l’unica data ... Si legge su repubblica.it