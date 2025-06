Ecco la velostazione Apre la casa dei ciclisti | Nuova luce per il Pincio

Ecco la Velostazione: un nuovo punto di riferimento per i ciclisti urbani che desiderano muoversi con comodità e sostenibilità. La riapertura di via Indipendenza, grazie a ExDynamo e al supporto di Salvaiciclisti, rappresenta una vera e propria rinascita, offrendo un’oasi di comfort tra Montagnola e piazza XX Settembre. Questa è solo la prima tappa di un percorso volto a rendere la città più green e vivibile per tutti.

È una "missione compiuta" la riapertura della velostazione di via Indipendenza, che torna a vivere grazie al progetto ExDynamo, diventando "la casa di chi userà la bici tutti i giorni". Dopo il taglio del nastro, oggi si aprono le porte della dimora per i ciclisti urbani, a due passi da autostazione e stazione, tra la Montagnola e piazza XX Settembre. Il progetto, che vede come capofila Salvaiciclisti, trasforma lo spazio di oltre mille metri quadrati in un hub di supporto per i ciclisti, con parcheggio, deposito, riparazione e assistenza, così come noleggio, vendita e un angolo ristoro. In estate la struttura sarà aperta dalle 12 a mezzanotte, sette giorni su sette, con la ciclofficina fino alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco la velostazione. Apre la casa dei ciclisti: "Nuova luce per il Pincio"

