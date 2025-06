Ecco la fibra ottica ultraveloce | investimento da 1,1 milioni di euro

Saonara un polo all’avanguardia, pronta a connettersi al futuro con una connessione ultraveloce. Grazie a un investimento di 11 milioni di euro, i lavori di installazione della fibra ottica avanzano rapidamente, portando innovazione e opportunità senza precedenti. Questo ambizioso progetto, inserito nel piano nazionale FTTH di FiberCop, trasformerà il territorio, migliorando qualità di vita e competitività. Un passo decisivo verso una comunità più connessa e smart.

Procedono rapidamente in questi giorni di inizio giugno i lavori per l'allestimento della fibra ottica ultraveloce nel territorio di Saonara. Proprio Saonara è stato inserito nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH di FiberCop, la società infrastrutturale de gruppo Tim, per rendere.

