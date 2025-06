Ecco i nuovi Giovannini d’Oro Monza celebra l’impegno civico

Sarà una giornata di grande emozione e orgoglio per Monza, che celebrerà con fervore i nuovi Giovannini d’Oro e il premio Corona Ferrea, simboli di impegno civico e solidarietà. Martedì 24 giugno, sotto i portici dell’Arengario in piazza Roma, si terrà un momento speciale per onorare chi ha dedicato la propria vita alla comunità. Un’occasione unica per rafforzare il senso di identità e unità della nostra città.

Fabio Castelli (alla memoria), Anna Cavenaghi, Eugenio Galbiati, Tiziana Fedeli e Rosella Stucchi. Sono questi i nomi dei cinque Giovannini d’Oro di quest’anno di Monza, a cui si affianca il premio Corona Ferrea, andato all’associazione Carcere Aperto. Sarà, come da tradizione, la giornata del Santo Patrono a ospitare uno dei momenti più sentiti dalla comunità monzese: martedì 24 giugno, sotto i portici dell’Arengario, in piazza Roma, si terrà alle 12 la cerimonia di consegna delle massime onorificenze civiche, un rito che ogni anno unisce memoria, riconoscenza e identità cittadina. La cerimonia seguirà la messa solenne delle 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco i nuovi Giovannini d’Oro. Monza celebra l’impegno civico

