Eboli maxi tamponamento sulla Statale 18 | otto feriti e cinque auto coinvolte

Un violento maxi tamponamento sulla statale 18 di Eboli scuote la comunità: otto persone ferite e cinque auto coinvolte in un tragico incidente che ha richiesto l'intervento dei carabinieri. La misteriosa dinamica e le cause dell’impatto sono ancora oggetto di indagine. Restate aggiornati per scoprire come si evolverà questa drammatica vicenda e quali misure verranno adottate per garantire maggiore sicurezza sulle strade.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente nella notte: rilievi in corso da parte dei carabinieri. Un violento incidente stradale ha coinvolto cinque vetture e causato otto feriti nella tarda serata di ieri, lungo la strada statale 18 nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia, a Eboli, in provincia di Salerno. Ipotesi tamponamento a catena: indagini in corso. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi sul posto. L’ipotesi principale è quella di un tamponamento a catena, ma saranno gli accertamenti in corso a chiarire la dinamica precisa dell’impatto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Eboli, maxi tamponamento sulla Statale 18: otto feriti e cinque auto coinvolte

